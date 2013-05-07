Тимощук заявил, что перейдет из «Баварии» в другой европейский топ-клуб

Об этом футболист заявил на своем официальном сайте.

"Я провел 131 матч за "Баварию", и все четыре года для меня это был интересный опыт и яркие эмоции, которые я буду получать до конца срока контракта.

В последнее время появились различные публикации в прессе, в которых каждую неделю меня отправляют в разные клубы. Более того, такие новости сопровождают моими комментариями, ни один из которых не является достоверным, а информация зачастую выдуманная и абсурдная», - отметил Тимощук.

По словам футболиста, например, сообщение о том, что "Бавария" договорилась с другим клубом о его переходе «не соответствует логике и законам футбольного мира».

«Когда подобные слова, как и различные детали контракта, приписывают мне в виде комментария, это говорит о соответствующем уровне непрофессионализма тех изданий, которые распространяют подобную информацию», - добавил Тимощук.

Футболист объяснил, что в июле у него заканчивается контракт с мюнхенским клубом, поэтому для договоренностей с другим нет необходимости.

«Я уже определился, с каким клубом планирую связать свое будущее, но в силу договоренностей и уважения к обоим клубам и моим партнерам по команде, я планирую это сделать после завершения сезона. Могу только сказать, что этот клуб не из США или Азии, а в Европе и является ведущим клубом в своем чемпионате.

Но это уже будет в новом сезоне, а пока продолжается текущий сезон, я испытываю удовольствие от работы в моем нынешнем клубе», - отметил Тимощук.

*** Мюнхенская "Бавария" досрочно выиграла чемпионат немецкой Бундеслиги сезона 2012/2013. Также команда сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА. 25 мая "Бавария" на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли" померяется силами с другим немецким коллективом "Боруссией" из Дортмунда.