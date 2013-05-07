Баскетболист Грир установил новый рекорд украинской Суперлиги

Как сообщает официальный сайт Суперлиги, в пятерке лучших достижений по передачам в одном матче в плей-офф всех сезонов Грир занимает первое (16), второе (14) и четвертое (12) места.

На третьей позиции расположился экс-игрок «Одессы» Джеррел Блессингейм (13), на пятой – экс-игрок «Ферро-ЗНТУ» и «Днепра» Стивен Буртт (12).

Кроме того, Грир, который в двенадцатый раз в сезоне передал за игру не менее 10 передач партнерам, остановился в шаге от абсолютного рекорда Суперлиги, который принадлежит экс-игроку «Одессы» Блессингейму. В сезоне 2009-2010 гг. защитник отметился 17-ю передачами в матче регулярного чемпионата против БК-93 «Пульсар».

Сейчас Грир уверенно лидирует в чемпионате Суперлиги по передачам (6.9 в среднем за игру в регулярном чемпионате и 8.1 в плей-офф).

В полуфинальных сериях Суперлиги сезона 2012/2013 мариупольский "Азовмаш" выиграл серию у запорожского "Ферро-ЗНТУ" со счетом 4:0, а киевский "Будивельнык" также выиграл все матчи в противостоянии со львовской "Политехникой-Галичиной".

Финал "Будивельнык" - "Азовмаш" начнется 15 мая матчем в Киеве.