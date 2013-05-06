Владимир Кличко проведет в этом году еще два боя

Об этом сообщил сам Кличко после боя с немцем итальянского происхождения Франческо Пьянетой, передает Sportbox.ru.

«У меня была шестимесячная пауза. Надеюсь, что следующий поединок состоится в августе или сентябре, а третий в конце года. WBA вынудила меня провести защиту титула против своего действующего чемпиона Александра Поветкина. Посмотрим, где и когда он состоится. При этом отмечу, что деньги не являются для меня основополагающим фактором», – подчеркнул Владимир.

Напомним, что торги на проведение поединка Кличко-Поветкин за 23 миллиона долларов выиграла команда россиянина и теперь бой планируется организовать 7 или 14 сентября в Москве.

Как ранее сообщал УНИАН, Пьянета уступил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде.