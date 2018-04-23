Владимир Кличко: промежуточная остановка перед главным боем





Состоявшийся в пасхальную ночь бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе вызвал двоякие чувства. С одной стороны, бой за титул чемпиона мира это всегда огромное событие. Тем более, в самой престижной весовой категории – супертяжелой. Более того, в последние годы все эти бои вызывают повышенные эмоции у отечественной публики, которая болеет в таких случаях за одного из братьев Кличко, совместными усилиями полностью захвативших контроль над чемпионскими поясами. Но, с другой стороны, болея за своих спортивный фанат болеет и против кого-то. В этом же случае, получалось так, что не было против кого болеть. Соперник Владимира Кличко был заведомым аутсайдером, которого стоило лишний раз пожалеть, чем направлять в его сторону флюиды гнева.

Факт остается фактом. В ринг против украинского чемпиона по трем версиям - IBF, WBO и WBA - вышел спортсмен, который в рейтингах этих уважаемых организаций, являющихся ведущими в мировом боксе, не входит даже в пятерку лучших. Только в версии WBO Пьянета занимает седьмое место, по двум другим не дотягивая даже до первой десятки. Конечно, у него на счету не было до субботнего вечера поражений в профессиональной карьере, да и ничья была всего одна. Но ведь все мы прекрасно помним, на примере тех же братьев Кличко, как эти сухие серии делаются в начале карьеры, особенно у талантливых перспективных боксеров. Понятие «мешки» сколь красноречивое, столь и нарицательное в боксе. Вместе с тем, мы также помним, что Виталий и Владимир постепенно шли вверх по карьерной лестнице. Итальянец же, решил воспользоваться случаем о перепрыгнуть несколько ступенек сразу. Молодому и очень перспективному боксеру было невдомек, что чемпионский пояс ему еще великоват. А промоутеры, которые играют едва ли не главную роль в современном профессиональном боксе, спортсмена не уберегли. И теперь его красивый «ноль» в графе поражений, сменился на унылую единицу, которую многие будут помнить гораздо отчетливее, нежели все предыдущие победы. Сомневаюсь, что даже специалисты, внимательно следящие за перипетиями боксерской жизни, сходу вспомнят хотя бы два-три боя итальянца. Уж слишком мелкими и незначительными они были. А вот то, каким беспомощным накануне предстал соперник Владимира Кличко, запомнят надолго.

Недальновидную политику собственных промоутеров, которые изрядно погубили карьеру итальянца, подтверждают и собственные слова Пьянеты на пресс-конференции сразу после боя. Казалось, накануне боя он был полностью уверен в собственной победе. «Конечно, я очень разочарован. Рассчитывал, что бой сложится иначе. Было тяжело сражаться с чемпионом мира. Я благодарю Кличко за этот бой и надеюсь, что смогу еще победить». Вероятно, одно поражение не поставит крест на карьере молодого и по-прежнему перспективного итальянца. Но выйдя на уровень чемпиона мира он уже не может опускаться до противников того класса, с которыми он дрался до субботнего вечера. В противном случае, его просто не поймут и не захотят связываться. Сейчас итальянцу уже надо, как минимум, выбирать на ближайшие бои представителей первой десятки рейтинга. А вот насколько легко ему придется с ними, вопрос еще тот. Поединок против Кличко показал, что Пьянета слишком сырой. Наверное, даже для оппонентов классом пониже.

Главный вопрос, возникающий после этого шоу (иначе и не назовешь), зачем все это нужно было самому Владимиру. Ведь времена, когда он сознательно выбирал себе в противники «мешков» давно в прошлом, а с 2004 года у него длится победная серия, в которой было множество оппонентов гораздо серьезнее итальянца. Более того, многие из них считались до боя явными фаворитами, лишь после признавая (или нет) преимущество украинца.

Вариантов ответов на этот вопрос несколько и все они, так или иначе, дополняют друг друга. Например, у спортсмена (точнее, его промоутера) не так много времени между боями, чтобы выбрать очередного оппонента, проговорить с ним все условия и подписать контракт. Кроме того, далеко не каждый будет поступать также бездумно как Пьянета, рискуя лишний раз нарваться на новую цифру в графе поражения. Даже за большие деньги, которые всегда приносят бои с братьями их соперникам. Наконец, у Владимира сразу три чемпионских титула и ему, как раз, есть что терять. А тут «подворачивается» весьма средненький оппонент, готовый драться за все три титула, по принципу пан или пропал. Разумеется, риск есть. Но в данном случае он такой незначительный, что не принять его было бы абсолютно неправильно. Владимир принял, провел тактически грамотный и выверенный бой и абсолютно заслуженно победил, сохранив все пояса.

Отрадно, что в этой ситуации сам Владимир прекрасно понимает ценность своей победы и критически оценивает даже собственные действия на ринге, где, как показалось со стороны, он выглядел безупречно: «Я бы себе по пятибалльной системе поставил четверку. Почему не пятерку? Да потому, что не все у меня получалось так, как я хотел, особенно в первых раундах. Я делал все, чтобы выиграть поединок как можно раньше. Были нокдауны, но завершить бой раньше шестого раунда у меня не получилось. Конечно, я очень рад, что в очередной раз отстоял свои титулы. Но рад и тому, что не пропустил ударов – и если кто-то думает, что сделать это сегодня было легко, то он, поверьте, ошибается. Соперник у меня был далеко не таким простым, как это могло показаться. Пьянета – боксер очень неудобный. Я об этом знал. Но все равно понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к нему».

Более того, Кличко-младший по достоинству оценил стремление соперника к результату: «Пьянета хороший боксер, и он вышел в ринг, чтобы победить. Я видел это желание в его глазах, да и ощутил на себе. Те удары, которые он наносил, были очень жесткими. Если бы хоть один из тех ударов достиг цели, думаю, я бы с вами здесь сейчас не сидел. Так что я могу с полным основанием пожелать ему в будущем удачи. В своем юном для боксера-тяжеловеса 27-летнем возрасте он, я уверен, приобрел сегодня серьезный опыт, который наверняка выльется в какие-то хорошие результаты».

В принципе, эта тирада может быть больше похожа на хорошую мину при плохой игре. А с другой стороны, на то он и чемпион, чтобы сам диктовать условия противникам, сильнейшие из которых далеко не всегда их принимают. Вот только эхо от этой победы может быть далеко не таким благозвучным, как Владимир и Виталий привыкли раньше.

Свое мнение по этому поводу уже высказал, к примеру, Дэвид Хэй. Впрочем, ожидать чего-то иного от эпатажного и скандального от британца, не стоило в любом случае: «Этот поединок напомнил мне игру в мескиканскую пиньяту. Знаете, когда подвешивают чучело из папье-маше, набитое всякой всячиной, а потом разбивают. Кличко надо было растянуть бой, чтобы втиснуть побольше рекламных роликов и увеличить поток спонсорских денег. Он мог разделаться с парнем уже в первом раунде. О Кличко не будут вспоминать, как о Майке Тайсоне. Его бои не впечатляют. Он может устроить барбекю на ринге, и все равно 20 тыс зрителей придут посмотреть на это. Если Кличко согласится на бой со мной, он заработает £15 млн. Но можно выбрать себе в противники трех таких, как Пьянета и получить за каждого по £5 млн. С точки зрения бизнеса, это невыгодно, так как промоутеры знают, что я его нокаутирую».

Впрочем, даже такой человек как Хэй, нашел и пару приятных слов для чемпиона, а, заодно, и его брата: «Владимир победил меня в честном бою, но не хочет проводить повторный поединок. Хотя, например, с Тони Томпсоном он встречался еще раз. Виталий сказал, что готов драться со мной. Он – мужик, в отличие от Владимира. Бой с ним будет повеселее", - заключил Хэй.

Что ж, бой Кличко – Пьянета в любом случае вошел в историю. Наверняка, в не самом приглядном виде для современного бокса, но вошел. Владимир доказал, что он по-прежнему силен и по праву занимает место вверху мировой боксерской иерархии. Ведь Пьянету он победил более чем уверенно.

Впереди – главный бой года, интерес к которому бешенными темпами уже подогревают с обеих сторон границы. Противостояние россиянина и украинца, так и не случившееся в эпоху Николая Валуева, стало возможным сегодня, спустя несколько лет, когда до чемпионского боя «дозрел» Александр Поветкин. Кстати, его бой с одним из братьев Кличко мог состояться еще несколько лет назад. Но тогда, дальновидные промоутеры россиянина сделали так, чтобы бой не состоялся под любым более-менее благовидным предлогом. Сейчас Поветкин – зрелый боксер, достигший много на профессиональном ринге. И, безусловно, это будет куда более интересное зрелище, чем тот же поединок с Пьянетой.

Репетиция прошла удачно. Впереди – премьера.

Кирилл Стадниченко