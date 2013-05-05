Кличко-старший в ближайшие недели сделает заявление по поводу боксерской карьеры

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете ”Бильд”, передает ИТАР-ТАСС.

Несколько дней назад одна из украинских газет процитировала слова старшего из братьев Кличко о том, что он готов встретиться на ринге с обязательным претендентом WBS канадцем Бермэйном Стиверном. Однако Виталий уточнил, что окончательного решения о продолжении карьеры еще не принял.

”В течение нескольких недель я сделаю официальное заявление, - пообещал украинец. - Конкретное заявление, которого ждут от меня болельщики. На прошлой неделе на основании моих слов раздули из мухи слона”.

”Для того, чтобы говорить о поединке со Стиверном, нужно сделать немало. В частности, определиться - буду ли я боксировать, где и когда. Свой титул я должен защищать до осени. Так что время уходит”, - отметил спортсмен.