Сборная Украины по футболу проиграла России в матче юношеского Евро-2013
Юношеская сборная Украины в стартовом матче юношеского чемпионата Европы 2013 года, который проходит в Словакии, уступила команде России со счетом 0:3.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в первом тайме команды присматривались друг к другу, на поле шла равная игра с небольшим преимуществом подопечных Александра Головко.
На удар Гасилина на 20-й минуте игры украинцы ответили не менее опасными «выстрелами» Зинченко и Вачиберадзе в конце первой 45-минутки.
В дебюте второго тайма российская сборная начала играть агрессивнее в атаке и забила гол, который на счету Ходжаниязова. На 62-й минуте россияне удвоили счет после точного удара Майровича после «стандарта», а третий мяч «сине-желтые» пропустили после контратаки соперников - перед финальным свистком отличился Жемалетдинов.
Свой следующий матч на Евро-2013 юношеская сборная Украины сыграет 8 мая с командой Италии.