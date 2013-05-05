Сборная Украины по футболу проиграла России в матче юношеского Евро-2013

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в первом тайме команды присматривались друг к другу, на поле шла равная игра с небольшим преимуществом подопечных Александра Головко.

На удар Гасилина на 20-й минуте игры украинцы ответили не менее опасными «выстрелами» Зинченко и Вачиберадзе в конце первой 45-минутки.

В дебюте второго тайма российская сборная начала играть агрессивнее в атаке и забила гол, который на счету Ходжаниязова. На 62-й минуте россияне удвоили счет после точного удара Майровича после «стандарта», а третий мяч «сине-желтые» пропустили после контратаки соперников - перед финальным свистком отличился Жемалетдинов.

Свой следующий матч на Евро-2013 юношеская сборная Украины сыграет 8 мая с командой Италии.