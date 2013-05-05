Президент харьковского «Металлиста» обещает усилить команду

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», про це Курченко заявив у коментарі після вчорашнього матчу між харківською командою та київським «Динамо».

«Звичайно ж, найближчим часом ми плануємо підсилення команди. Зараз вивчаємо це питання, в найближчий місяць-два все стане зрозуміло. У сферу наших інтересів входять і футболісти з українським паспортом, але хто саме - поки таємниця», - сказав він.

Курченко заявив, що харківський «Металіст» реально здатний боротися за срібло українського чемпіонату, що підтвердила гра з київським «Динамо».

«Як ми і говорили раніше: бронза нас не влаштовує, ми будемо боротися за срібло. Сьогоднішня гра показала, що це реально. Ми будемо працювати далі і рухатися до нових перемог», - наголосив президент ФК «Металіст».

Курченко висловив вдячність уболівальникам харківської команди за підтримку, а також подякував головному тренеру ФК «Металіст» Мирону Маркевичу та спортивному директору клубу Євгену Краснікова, які «створюють в команді вражаючу атмосферу».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Харкові завершився центральний матч 27-го туру української футбольної Прем`єр-ліги, в якому місцевий «Металіст» обіграв київське «Динамо» з рахунком 2:0. Голи забили Марко Девіч та Клейтон Шав’єр. Після цієї перемоги «Металіст» піднявся на другий рядок турнірної таблиці та має відрив від найближчого переслідувача – ФК «Динамо» - три очки.