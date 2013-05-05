Американец Мейуэзер защитил чемпионский титул (фото)

Об этом сообщает Associated Press, передает Лента.ру.

Утром 5 мая в Лас-Вегасе Мейуэзер провел бой против своего соотечественника Роберта Герреро. Поединок продлился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу чемпиону, выставив одинаковый счет в пользу Мейуэзера — 117-111.

Американец, считающийся одним из лучших боксеров современности, выиграл чемпионский титул в сентябре 2011 года, победив соотечественника Виктора Ортиса. В мае 2012 года Мейуэзер провел защиту пояса, оказавшись сильнее Мигеля Котто из Пуэрто-Рико.

Всего на профессиональном ринге 36-летний Мейуэзер провел 44 боя, победив во всех (26 нокаутом).

Для 30-летнего Герреро это поражение стало первым в карьере. Ранее он победил в 31 бою (18 нокаутом), еще в двух боях с его участием была зафиксирована ничья. Два поединка Герреро были признаны несостоявшимися.

Напомним, украинцы смогут увидеть этот бой сегодня вечером. В 23:00 телеканал «2 +2» покажет бой Мейуэзер против Герреро за титул чемпиона WBC в полусреднем весе