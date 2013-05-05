Владимир Кличко победил Франческо Пьянету

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом бою В. Кличко отстаивал все три титула. При этом его соперник не входит в пятерку лучших боксеров рейтинга ни в одной из трех организаций. И только в одной – WBO – он входит в 10-ку лучших, занимая 7-е место. Более того, итальянец ни разу не проводил бои с представителями ТОР-10 мирового рейтинга. Тем не менее, он достаточно неожиданно получил право драться с чемпионом мира. Вместе с тем, он еще ни разу в карьере не проиграл, дерясь, преимущественно с очень слабыми по меркам профессионального бокса спортсменами – «мешками». Лишь однажды в карьере ему не удалось победить, была зафиксирована ничья. Однако, в бою с В. Кличко, специалисты, преимущественно, отдавали итальянцу роль аутсайдера, признавая Ф. Пьянету «сырым» неподготовленным к такому бою атлетом.

Бой начался с традиционной в таких случаях для В. Кличко разведки. Украинский чемпион практически никогда не славился тем, что стремительно начинает бой и быстро его выигрывает. Впрочем, уже во втором раунде действующий чемпион нанес несколько весьма чувствительных ударов сопернику, обозначив свое преимущество. С каждым последующим раундом преимущество В. Кличко только росло. В начале четвертого раунда Ф. Пьянета в первый раз упал на ринг, но он только поскользнулся, тут же встав и продолжив бой. А спустя минуту украинец впервые послал соперника в нокдаун, исполнив классическую «двойку» - спаренные удары.

В пятом раунде соперник еще раз оказался в нокдауне. Судьба боя была решена в шестом раунде, когда украинец к классической «двойке» добавил еще один удар справа, после чего соперник уже не смог продолжить бой.

Таким образом, В. Кличко отстоял титулы чемпиона мира по трем версиям.

Как сообщал УНИАН, теперь украинского чемпиона, скорее всего, ожидает бой с россиянином А. Поветкиным, который должен состояться в Москве 31 августа, 7 или 14 сентября.