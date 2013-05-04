«Металлист» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в таблице УПЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Харькове сошлись команды, имевшие одинаковое количество очков а турнирной таблице и делившие второе-третье места. Таким образом, эта игра считалась ключевой в борьбе за серебряные награды УПЛ и вторую путевку от Украины в Лигу чемпионов УЕФА – самый престижный клубный турнир в Европе.

Игра началась крайне осторожными действиями со стороны обеих команд. Рисковать не хотел никто и в течение 25 минут команды практически не создавали опасных моментов у ворот друг друга. А первыми «разбудили» зрителей игроки харьковского клуба. На 26-й минуте грубейшая ошибка в защите динамовца Дениса Гармаша привела к молниеносной атаке хозяев поля, которая завершилась ударом с убойной позиции Марко Девича. Блестяще в этом эпизоде сыграл голкипер киевлян Максим Коваль. А буквально в следующей атаке подачу с углового замыкал ударом головой игрок харьковчан Клейтон Хавьер. И в этот раз хладнокровие и мастерство продемонстрировал вратарь «Динамо». Киевляне попытались ответить, но навес в штрафную Тайе Тайво оказался неточным. Опасен был и штрафной в исполнении К. Хавьера на 34-й минуте, ставший следствием двух подряд грубейших ошибок в игре в обороне динамовца Мигеля Велозу. Правда, в этой ситуации ошибку португальского легионера исправили партнеры. А на 36-й минуте роковую ошибку для «Динамо» допустил Домагой Вида, проигравший силовую борьбу в штрафной площади М. Девичу. Удар игрока сборной Украины головой пришелся в угол ворот М. Коваля – 1:0.

После забитого гола харьковчане провели еще одну более-менее опасную атаку, после чего отдали инициативу киевлянам, предпочтя играть «вторым номером». Впрочем, завладев мячом, «Динамо» не сумело организовать настоящее давление на ворота соперника. «Металлист» плотно прессинговал соперников, зачастую игрока «Динамо», владеющего мячом, блокировали сразу двое оппонентов. В итоге, киевляне не смогли создать до перерыва ни одной по-настоящему опасной атаки.

В перерыве обе команды сделали замены, которые впоследствии могли существенно повлиять на ход игры. Так, в воротах «Металлиста» вместо Владимира Дишленковича появился Александр Горяинов, что, вероятнее всего, было вызвано травмой основного вратаря. У «Динамо», вместо не оправдавшего надежд тренерского штаба Дуду, появился Адмир Мехмеди.

С самого начала тайма киевляне стали создавать опасные атаки, чего им так не хватало в первой 45-минутке. Но удар Андрея Ярмоленко, после индивидуального прохода, и опасный выстрел Б. Идейе после отличного паса А. Мехмеди оказались чуть неточными. А на 53-й минуте несогласованность в действиях защитников харьковчан привела к угловому и очередному голевому моменту «Динамо». Здесь уже свое вратарское мастерство проявил А. Горяинов.

Впрочем, стартовый пыл киевлян довольно быстро иссяк. А харьковчане, перехватив инициативу, сумели организовать второй гол. На сей раз, после навеса в штрафную площадь киевлян, самым расторопным оказался К. Хавьер, ударом головой поразивший ворота гостей – 2:0.

К чести киевлян, после этого момента они не опустили головы, а наоборот, выдали новую порцию достаточно опасных атак. Впрочем удары Олега Гусева и его партнеров по команде были либо неточными, либо их отражал поймавший кураж второй вратарь харьковчан. А на 67-й минуте самый опасный момент едва не создал… защитник «Металлиста» Папа Гуйе, срезавший мяч в свои ворота. Но в этом эпизоде чудеса эквилибристики продемонстрировал А. Горяинов.

Вскоре киевляне забили первый гол в ворота соперника, но, нанесший результативный удар А. Мехмеди, в момент паса от партнера был в положении вне игры и счет остался прежним – 2:0.

Стоит также отметить тот факт, что после перерыва игра обострилась с обеих сторон. Грубые фолы арбитр фиксировал постоянно, в то время как в первом тайме команды чуть ли не образцово следовали правилу «фэйр-плей». Тем не менее, арбитр сумел удержать нити игры в своих руках и довольно жесткая борьба не перешла окончательно рамки дозволенного.

Что же касается игры, то в последние 15 минут она практически успокоилась. Лишь на 84-й минуте динамовец Марко Рубен забил еще один гол в ворота харьковчан, но судья, как и в первом случае его не засчитал, вновь зафиксировав положение вне игры. После этого киевляне окончательно успокоились, а «Металлист» легко довел игру до победного результата.

Таким образом, за три тура до окончания соревнований, «Металлист» оторвался от прямого конкурента в турнирной таблице на три очка и стал явным фаворитом в борьбе за серебряные награды и путевку в Лигу чемпионов. Напомним, что первый матч этих команд в нынешнем сезоне в Киеве также завершился победой харьковчан со счетом 3:1. И второе место «Металлиста» в итоговой турнирной таблице, в этом случае, выглядит куда более логичным.

Как сообщал УНИАН, это была последняя игра 27-го тура УПЛ. В других матчах были зафиксированы такие результаты. Симферопольская «Таврия» на своем поле уступила одесскому «Черноморцу» - 1:3, ужгородская «Говерла» обыграла львовские «Карпаты» - 2:1, днепропетровский «Днепр» неожиданно потерял очки в матче с луганской «Зарей» - 1:1, донецкий «Металлург» обыграл луцкую «Волынь» - 2:0, запорожский «Металлург» проиграл полтавской «Ворскле» - 0:4, мариупольский «Ильичевец» сумел добыть ничью в игре с новоиспеченным чемпионом донецким «Шахтером» - 1:1, а киевский «Арсенал» сыграл вничью с «Кривбассом» из Кривого Рога – 1:1.