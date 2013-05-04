Сегодня Кличко встретится на ринге с Пьянетой

Как передает ИТАР-ТАСС, 12-раундовый бой состоится сегодня в Маннгейме.

В случае успеха Кличко одержит юбилейную, 60-ю победу на профессиональном ринге. Сейчас на его счету 59 побед (50 нокаутом), 3 поражения. Украинец проведет сегодня 14-ю защиту титула Международной боксерской федерации (ИБФ), которым владеет с 2006 года, 10-ю – Всемирной боксерской организации (ВБО, с 2008) и 4-ю – «Суперчемпиона» Всемирной боксерской ассоциации (ВБА, с 2011).

Младший из братьев Кличко не проигрывает с 2004 года, выиграв 17 боев подряд. Последнее поражение он потерпел в апреле 2004 года – от американца Лэймона Брюстера техническим нокаутом в 5-м раунде. Из последних девяти боев семь украинец выиграл досрочно. Всего же в карьере у него 81% побед нокаутом. В предыдущий раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда победил поляка Мариуша Ваха по очкам.

Сегодняшний поединок станет для украинца 26-м за звание чемпиона мира, в них он потерпел только два поражения. В титульных боях он провел 157 раундов.

Мало кто сомневается, что Кличко отпразднует победу и на этот раз, – букмекеры оценивают его шансы на успех очень низким коэффициентом в районе 1,2-1,3.

Пьянета занимает 7-е место в рейтинг-листе ВБО, 12-е – ВБА, 15-е – ИБФ и еще не проигрывал на профессиональном ринге – 28 побед (15 нокаутом), 1 ничья.

Как сообщал УНИАН, судить поединок между Кличко и Пьянетта будут Патрисия Морс Джермен и Джон Лоусон из США, а также Роберто Рамирес-старший из Пуэрто-Рико.

Рефери на ринге – американец Эрнест Шариф.