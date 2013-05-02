«Будівельник» снова победил на пути к финалу Суперлиги

Как передает корреспондент УНИАН, игра во Львове проходила на фоне преимущества киевлян в серии, добытого на своей площадке. И хозяевам в этом случае было нечего терять.

В первых трех четвертях на площадке шла равная игра. Более того, преимущество львовян в четыре балла, добытое в первой 10-минутке, команде удалось сохранить до большого перерыва. И лишь в третьей четверти, считающейся в баскетболе ключевой, киевляне сумели сравнять счет.

Ключевой в данном конкретном матче стала четвертая 10-минутка, которую гости провели в полную силу, не жалея ни себя, ни противника. Итог – 31:16, убедительная победа в конкретном периоде и игре в целом.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал американский легионер Малкольм Дилэйни, набравший 23 очка.

Четвертый матч серии состоится во Львове 3 мая.

Как сообщал УНИАН, в другой полуфинальной паре мариупольский «Азовмаш» выиграл у запорожского «Ферро-ЗНТУ» со счетом 2:0. Третий матч в противостоянии этих команд пройдет 2 мая в Мариуполе.