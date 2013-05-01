Два украинца вышли во второй раунд теннисного турнира в Тунисе
18:05, 01 мая 2013Спорт
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Украинские теннисисты Александр Недовесов и Иван Сергеев успешно преодолели стартовый барьер на крупном турнире серии Challenger с призовым фондом 125 тыс. долларов, который проходит в Тунисе.
Турнир продлится до 5 мая
Как сообщает официальный сайт соревнований, в первом раунде Недовесов переиграл Скандера Мансури из Туниса – 6:4, 3:6, 6:1.
Сергеев на старте встречался с итальянцем Маттео Виолой (7). При счете 4-6 7-6(2) 5-3 в пользу украинца соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
Турнир в Тунисе продлится до 5 мая.
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