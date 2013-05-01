Два украинца вышли во второй раунд теннисного турнира в Тунисе

Как сообщает официальный сайт соревнований, в первом раунде Недовесов переиграл Скандера Мансури из Туниса – 6:4, 3:6, 6:1.

Сергеев на старте встречался с итальянцем Маттео Виолой (7). При счете 4-6 7-6(2) 5-3 в пользу украинца соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Турнир в Тунисе продлится до 5 мая.