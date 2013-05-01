Бой Кличко-Пьянета будут судить судьи из США и Пуэрто-Рико
16:49, 01 мая 2013Спорт
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Стали известны судьи боя Владимира Кличко и Франческо Пьянеты, который пройдет 4 мая на SAP-Arena в немецком Мангейме.
Владимир Кличко прибыл в Мангейм
Как передает корреспондент УНИАН, рефери в ринге будет американец Эрнест Шариф. Судить поединок будут Патрисия Морс Джермен и Джон Лоусон из США, а также Роберто Рамирес-старший из Пуэрто-Рико.
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Также стало известно о том, что Кличко-младший прибыл в Мангейм. Таким образом, для адаптации на месте событий спортсмену остается неполных 4 дня.
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