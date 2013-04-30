Украинская дзюдоистка взяла бронзу на Чемпионате Европы
22:25, 30 апреля 2013Спорт
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Представительница МВД Украины Ирина Киндзерская в индивидуальном зачете в весовой категории более 78 кг заняла третье место, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Украинская завоевала "бронзу" Чемпионата Европы по дзюдо / Фото: МВД
Соревнования проходили с 23 по 28 апреля в столице Венгрии Будапеште. В них приняли участие сборные команды 44 стран.
И.Киндзерской удалось подняться на пьедестал почета, уступив представительнице Франции Эмили Андеол и спортсменке из Словакии Люсии Полавдер, которая и стала победительницей турнира.
Медаль И.Киндзерской является одной из двух наград, завоеванных украинскими спортсменами. В соревнованиях среди мужчин в весовой категории 73 кг представитель Львовской области Сергей Дребот также завоевал бронзовую награду.
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