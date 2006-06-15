Завершился матч Парагвай – Швеция

В Берлине на "Олимпиаштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа B) Парагвай – Швеция.

Игра началась с натиска шведов. За первые три минуты – три штрафных в сторону ворот Парагвая и желтая карточка защитнику парагвайцев. Ким Кальстрём наносит блистательный удар на 9-й минуте – с 36-37 метров, но прекрасно играет и вратарь Альдо Бобадилья. Атака подкреплена двумя угловыми подряд. Через три минуты Вильгельмсон повторяет удар Кальстрёма, но ближе на 5-6 метров. На 15-й три игрока Швеции довели до ворот атаку «веером», но третий пас в «веере» был лишним. На 16-й Кальстрём продолжает осваивать свою точку дальних ударов – теперь не «пушечным» ударом, а с навесом…

Более-менее острый момент у ворот Швеции возник только на 19-й минуте. Так и прошла первая половина. Даже на последних минутах шведы трижды вошли в штрафную соперников.

А первая атака второй половины была за парагвайцами – после удара Вальдеса мяч попал в сетку снаружи. И дальний удар через минуту попал в телевизионный кран над воротами шведов.

54-я минута – опасный штрафной у ворот Парагвая. Лундберг и Бобдилья блеснули классом: один отправил мяч мимо стенки в дальний нижний угол, а второй – его там достал. 56-я – дальний удар в центр шведский ворот: бьет Акунья, но Исакссон принимает мяч.

57-я минута – Швеция упускает 150-процентный гол. Ольбах после прекрасного паса без оффсайда вышел на вратаря, уже никто не мог ему помешать. Но Ольбах решил перебросить мяч над вышедшим вратарем, и пока мяч описывал высокую дугу Денис Каниса стремительным рывком успел к линии ворот.

Акунья и Хорхе Нуньес хорошо били издали на 75-й и 79-й минутах.

На 80-й минуте Бобадильо снова защитил ворота Парагвая от верного гола, и снова от Маркуса Ольбаха. Стоя за метр от ворот спиной, Ольбах с разворотом пробил в правый угол, но Бобадильо хаднокровно успел за мячом.

Фредерик Юнгберг. Это имя сегодня будут славить в Швеции, и 89-ю минуту. 1:0.

Вот уже третий матч за два дня (Германия – Польша, Англия – Тринидад) решается на последней минуте.