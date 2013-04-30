СМИ: «Динамо» предложит за Иличича 10 миллионов евро

19:44, 30 апреля 2013
Спорт
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Киевское «Динамо» предложит итальянскому «Палермо» 10 млн евро за переход в стан украинского клуба словенца Йосипа Иличича.

Динамо уже готовит деньги на Иличича / Фото: footballtransfer.com.ua

Как сообщает итальянская Сorriere dello sport, в случае выхода «Палермо» из высшего дивизиона итальянского первенства, сам Й.Иличич не желает выступать в Серии В и точно покинет команду. В этом случае ряд клубов готов ему предложить место в своем составе.

Согласно данным Corriere dello sport, в «Динамо» уже приготовили 10 млн евро на трансфер словенца и начинают готовить к нему почву в Италии. Это должно стать козырем в борьбе с «Фиорентиной» и «Ромой», которые пока не собираются выплачивать больше рыночных 7-8 млн за игрока из клуба Серии В, но в таком случае важно будет выдержать конкуренцию еще и с российским «Зенитом», где деньги не особо и считают. Тренер команды из Санкт-Петербурга итальянец Лучано Спаллетти также желает видеть полузащитника у себя в команде и будет настаивать на покупке Й.Иличича летом.

Отметим, что в этом сезоне плеймейкер за 29 матчей в Серии А забил в ворота соперника десять голов, что стало его личным рекордом.

Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» еще зимой хотело купить Й.Иличича усилиться, но тогда трансфер не состоялся.

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