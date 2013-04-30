Теннисист Долгополов выиграл украинское дерби в Мюнхене

Матч проходил при полном преимуществе А. Долгополова. В первом же гейме встречи он сделал брейк, и за всю первую партию у С Стаховского не было ни одного шанса отыграться.

Второй сет начался с тройного брекпойнта на подаче С.Стаховского. Все три он отыграл и даже заработал геймбол, но все же не смог удержать подачу. Тем не менее, в середине второй партии С.Стаховский сумел заработать один брекпойнт, но попытка принять вторую подачу А.Долгополова навылет не удалась: мяч улетел в аут. Упустив этот шанс, С.Стаховский перестал бороться и проиграл все оставшиеся геймы матча.

Во время поединка случился забавный эпизод, когда С.Стаховский не согласился с решением линейного судьи и судьи на вышке, признавших, что мяч после подачи А.Долгополова задел линию. Разговоры с арбитром не помогли, и Сергей сфотографировал отпечаток от мяча на свой телефон.

Напомним, что однажды С.Стаховский уже поступал подобным образом: во врем матча плей-офф Кубка Дэвиса Бельгия - Украина.

Отметим, что А.Долгополов взял убедительный реванш за поражение от С. Стаховского в первом раунде Ролан Гаррос-2012.

За выход в четвертьфинал А.Долгополов поборется с россиянином Дмитрием Турсуновым.