ХК «Донбасс» продлил соглашения с двумя игроками основного состава
16:54, 30 апреля 2013Спорт
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Хоккейный клуб "Донбасс" продлил соглашения с двумя нападающими главной команды клуба. Украинец Сергей Варламов и канадец Рэнди Робитайл продолжат выступления в составе единственного представителя Украины в Континентальной хоккейной лиге.
Варламов и Робитайл остаются в команде / Фото: hcdonbass.com /
Как сообщает официальный сайт клуба, в прошедшем сезоне 34-летний С.Варламов провел в составе команды 48 матчей регулярного чемпионата, в течение которых набрал 18 очков (8+10) и 4 матча розыгрыша Кубка Надежды, в которых пополнил баланс одной заброшенной шайбой.
37-летний Р.Робитайл влился в коллектив по ходу сезона, набрав в 11-матчах регулярного чемпионата 9 очков (4+5), а также 1 балл (0+1) в Кубке Надежды.
Как сообщал УНИАН, в своем дебютном сезоне в КХЛ «Донбасс» занял девятое место в итоговой турнирной таблице Западного дивизиона.
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