ХК «Донбасс» продлил соглашения с двумя игроками основного состава

Как сообщает официальный сайт клуба, в прошедшем сезоне 34-летний С.Варламов провел в составе команды 48 матчей регулярного чемпионата, в течение которых набрал 18 очков (8+10) и 4 матча розыгрыша Кубка Надежды, в которых пополнил баланс одной заброшенной шайбой.

37-летний Р.Робитайл влился в коллектив по ходу сезона, набрав в 11-матчах регулярного чемпионата 9 очков (4+5), а также 1 балл (0+1) в Кубке Надежды.

Как сообщал УНИАН, в своем дебютном сезоне в КХЛ «Донбасс» занял девятое место в итоговой турнирной таблице Западного дивизиона.