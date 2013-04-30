НОК назвал лучшего спортсмена апреля

Национальный олимпийский комитет признал чемпиона Европы по спортивной гимнастике Олега Степко лучшим спортсменом Украины в апреле.

Как сообщили УИНАН в пресс-службе НОК, а личный наставник Олега Павел Нетреба назван лучшим тренером апреля.

В пресс-службе отметили, что в этот раз перед Экспертной комиссией НОК стояло крайне непростое задание – выбрать лучшего среди четырех чемпионов Европы. Напомним, что в апреле чемпионами континента также стали тяжелоатлеты Юлия Паратова, Светлана Чернявская и гимнаст Игорь Радивилов (упражнения на кольцах).

Среди них 19-летний О.Степко – самый молодой атлет, который впервые в своей «взрослой» карьере поднялся на европейский пьедестал почета, и сразу – на высшую его ступеньку.

В первый раз мир услышал о запорожском гимнасте в 2010-м, когда на І летних Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре он получил 4 награды – две золотые и две серебряные. В прошлом году на Олимпийских играх в Лондоне О.Степко вместе с товарищами по сборной финишировал четвертым в командных соревнованиях.