Виталий Кличко рассказал, когда и против кого выйдет на ринг
11:35, 30 апреля 2013Спорт
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Лидер партии УДАР, чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко обещает вновь выйти на ринг.
Кличко обещает отстаивать чемпионство
В интервью газете «Сегодня» он напомнил, что сегодня есть официальный претендент на пояс WBC - Бермейн Стиверн. «Поединок состоится, сейчас необходимо определиться с датой. После этого все слухи (относительно ухода с ринга – УНИАН) сами собой развеются», - отметил В.Кличко .
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Как сообщал УНИАН, 28 апреля канадский боксер Бермейн Стиверн выиграл бой у американца Криса Ареолы и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым обладает Виталий Кличко.
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