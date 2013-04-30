Сегодня подопечные Моуриньо попробуют сотворить чудо в Лиге чемпионов
Сегодня вечером - ответный полуфинальный матч ЛЧ "Реал" - "Боруссия".
Сегодня вечером в Мадриде состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Реал" попробует сотворить чудо и отыграть разницу в три гола у дортмундской "Боруссии", которая неделей ранее разгромила подопечных Моуриньо 4:1. Добавил оптимизма "Реалу" лучший бомбардир команды — Криштиану Роналду, который полностью восстановился от повреждения, полученного в первом полуфинале. Кришти в понедельник приступил к тренировкам в общей группе, пишет газета Сегодня.
Руководство "Реала" считает, что самую важную роль в успехе команды должны сыграть болельщики, и отправило всем подписчикам в социальных сетях сообщения с просьбой прийти и поддержать команду на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Главным болельщиком "сливочных" может оказаться экс-форвард "Реала" Рауль, который попросил свой нынешний клуб из Катара "Аль-Садд" отпустить его в Мадрид.
Несмотря на все "за", наставник дортмундцев Юрген Клопп пока не заглядывает в сторону "Уэмбли", где 25 мая будет разыгран трофей: "Никто не говорил, что "Боруссия" уже вышла в финал ЛЧ".
1/2 Лиги чемпионов
Вторник, 30 апреля
Реал — Боруссия Д
Трансляция: 2+2, 21:45. Первый матч — 1:4
Среда, 1 мая
Барселона — Бавария
Трансляция: Украина, Футбол+, 21:45
Первый матч — 0:4