Металлист будет искать футбольные таланты на Сумщине

Так задумали на Сумщине, сообщает ТСН. Тамошний футбольный центр "Барса" поставил себе амбициозную цель ковать собственных Месси, Зиданов и Шевченко, причем делать это круглосуточно! Футбольная академия только делает первые шаги, но уже сотрудничает с самыми именитыми футбольными грандами Старого света! Воспитанники школы чуть ли не дерутся за мячи, стараются показать свои лучшие качества - перспективы же европейские.

Говорят, сейчас из сумской "Барсы" до каталонской "Барселоны" - рукой подать. "Может, в "Динамо", может, в "Барселону", может, в "Челси" - не знаю. Реально, если стараться", - считает юный футболист Даниил Кобцов. Что детские надежды таки могут осуществиться, убеждает и руководитель области. За полгода, с тех пор в Сумах действует футбольный центр "Барса", около тысячи детей и подростков с дворовых площадок перебрались на современные футбольные поля. "Вот этот договор - это приоритетное право "Металлиста" селекционировать молодежь и детей. И уже потом через "Металлист" вместе с нашими партнерами - в европейские клубы. Это "Барселона", это "Челси", это ЦСКА и "Брюгге", - рассказал председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь. Договоренности между "Барсой" и "Металлистом" скрепили не только на бумаге, но и пробитыми пенальти. Читайте также: ФК "Металлист" запустил всеукраинский проект развития детско-юношеского футбола "Основная цель - это иметь возможность, чтобы эти дети со временем были представлены в ФК "Металлист" на уровне дублирующего состава, в дальнейшем с возможностью основного состава", - признался генеральный директор ФК "Металлист" Сергей Волик.

Отец 13-летнего полузащитника признается, что сначала смеялся над мечтой сына о большой футбол, однако сейчас не против и двух футболистов в семье. "Будем надеяться, что и наш ребенок где-то засветится, сыграет, потом отдадим еще меньшего - в перспективе", - говорит отец ребенка Сергей Свистюла. Шанс на футбольную карьеру отныне должен появиться не только у жителей областного центра. Для одаренных детей из сел в Сумах уже начали строительство "Академии Футбола", где будут жить и будут обучаться 120 детей.

На этом регионе авторы проекта не остановятся. "В этом году будут построены футбольные поля в Харькове. Это будет дополнительный филиал нашей футбольной академии. Будет построено поле в городе Львове", - рассказал первый вице-президент ФК "Металлист" Константин Пивоваров. Всего амбициозными планами развития детского футбола планируют охватить 30 тыс. маленьких украинцев.