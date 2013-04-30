Почетный президент ФИФА и его сын получали миллионные взятки

Как сообщает немецкое издание Spiegel, 21,9 миллиона швейцарских франков получили почетный президент ФИФА Жоао Авеланж (на тот момент возглавлявший организацию) и его сын Рикардо Тейшейра. Порядка 1,1 миллиона CHF досталось парагвайцу Николя Леосу, действующему главе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). А 24,7 тысяч франков получил камерунец Иса Хапяту, возглавляющий Африканскую конфедерацию футбола, сообщает ИТАР-ТАСС.

Судьба еще 110 миллионов швейцарских франков пока неясна. Не исключается, что это только часть коррупционных сделок, которые удалось раскрыть. На данный момент подозрение у правоохранительных органов вызвали 216 сделок.