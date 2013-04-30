Почетный президент ФИФА и его сын получали миллионные взятки

08:48, 30 апреля 2013
Спорт
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Около 142 миллионов швейцарских франков за 12 лет потратила на взятки чиновникам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) маркетинговая компания ISL.

ФИФА

Как сообщает немецкое издание Spiegel, 21,9 миллиона швейцарских франков получили почетный президент ФИФА Жоао Авеланж (на тот момент возглавлявший организацию) и его сын Рикардо Тейшейра. Порядка 1,1 миллиона CHF досталось парагвайцу Николя Леосу, действующему главе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). А 24,7 тысяч франков получил камерунец Иса Хапяту, возглавляющий Африканскую конфедерацию футбола, сообщает ИТАР-ТАСС.

Судьба еще 110 миллионов швейцарских франков пока неясна. Не исключается, что это только часть коррупционных сделок, которые удалось раскрыть. На данный момент подозрение у правоохранительных органов вызвали 216 сделок.

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