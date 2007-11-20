Блохин: раньше были голодные и злые

Вчера после вечерней тренировки сборной Украины, которая в Конча-Заспе готовится к заключительному и уже ничего не решающему отборочному матчу с командой Франции, корреспондент "СЭ" побеседовал с главным тренером наших футболистов.

Олег Блохин подчеркивает, что для него матч с французами не может быть товарищеским: "Точно не "товарняк", как пренебрежительно пишут о предстоящей игре с вице-чемпионами мира в некоторых наших изданиях. Впечатления такое, будто люди задались целью отбить последнюю охоту у болельщиков прийти на стадион, а команды такого уровня, как сборная Франции, приезжают в Киев каждый день. Для меня, как и для моих футболистов, надеюсь, встреча с французами, что называется, в любом формате не может быть товарищеской по определению". Кроме того, тренер заявил, что его устроит только победный результат

Олег Блохин объяснил, почему вместо травмированного Шовковского он вызвал Богдана Шуста:

"Сначала мы разговаривали с Кернозенко. Он сказал, что не очень готов, да и сидеть на лавке не хочет. Нормальная логика в его возрасте. А Шуст уже был в нашей обойме в прошлом году, вратарь он перспективный - даже с поправкой на то, что сейчас не играет в клубе. В любом случае на новый отборочный цикл сборной Украины нужна свежая кровь. Той злости в игре, что была в прошлом, нам в отборе на Euro-2008 уже недоставало. Можно сказать так: если раньше абсолютно все были голодные и злые, то сейчас кое-кто пресытился, видимо, и успокоился", - сказал наставник сборной.

"Какие бы ярлыки ни приклеивали к предстоящей в среду игре, как бы мы ни переживали неудачу в отборочном цикле, работа в сборной не останавливается и идет своим чередом"., - подытожил Олег Блохин

По материалам сайта Динамо Киев от Шурика