Менеджер Кличко-младшего: бою с Поветкиным ничто не помешает

Как сообщает сайт Sportbox.ru, Б.Бенте сказал: "Поначалу мы были сильно удивлены суммой, но сейчас, после трех часов переговоров с Владимиром Хрюновым, я понял, что деньги оправданы. Это настоящее бизнес-предложение, и оно реально. Так что лично я уверен, что этот бой действительно случится. У мистера Хрюнова фантастический план, в том числе пиар, грамотная организация. Его все знают как отличного промоутера с высокой репутацией. И бою ничего не помешает. Сойдутся два олимпийских чемпиона. Этот поединок будет величайшим в истории русско-язычных стран. Лучше мог бы стать только бой Владимира Кличко против Виталия Кличко, но он невозможен".

Также немецкий промоутер рассказал о реакции самого Кличко-младшего на известие о бое с россиянином: "Владимир узнал об этом из новостей, но до потолка от радости не прыгал. Все забывают, что ему уже в следующую субботу выходить в ринг против итальянца Пианеты. Если проиграет, то никакого поединка с Поветкиным не будет".

Как сообщал УНИАН, торги на право проведения боя Кличко - Поветкин выиграла российская компания промоутера В.Хрюнова, предложив сумму в 23,2 млн долларов, почти вдвое перекрывающую совместные предложения компании братьев Кличко К2Promotion (7,1 млн) и компании, представляющей интересы А.Поветкина в Германии - Sauerland Event (6,01 млн.). В тот же день Б.Бенте выразил сомнение в реальности озвученных цифр, заявив что Кличко-младший выйдет на ринг только в том случае, если все причитающиеся спортсмену деньги будут переведены на соответствующие банковские счета до начала поединка. Поединок планируется провести в Москве 31 августа либо 7 или 14 сентября.