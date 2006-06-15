Завершился матч Англия – Тринидад и Тобаго

В Нюрнберге на "Франкенштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа B) Англия – Тринидад и Тобаго.

В первом тайме заметное преимущество было за англичанами, но счет так и остался не открыт. Выгодные моменты упустили Майкл Оуэн (не смог добить мяч после удара Фрэнка Лэмпарда) и Питер Крауч (находясь в четырех метрах перед воротами попытался ударить с лету). Игроком первого тайма, пожалуй, стал Джон Терри, когда перед перерывом в падении выбил мяч с линии своих ворот.

На 57-й минуте снова отличился Терри, лишив сборную Тринидад и Тобаго заслуженного гола: Джонсу оставалось проявить минимум решительности при завершающем ударе, когда Терри с нескольких метров кинулся ему в ноги. На 60-й Майкл Оуен пополнил список неиспользованных «стопроцентников»: красиво головой в падении на красиво поданный со штрафного мяч… и мимо. Его тренер тут же и сменил на Уэйна Руни. На 65-й вышедший на замену (вместе с Руни) Леннон справа сделал навес, но… перебросил всю штрафную. На 66-й англичане получили первую карточку (Лэмпард). У соперников в тот момент было уже пять предупреждений и ни одного удара по воротам за второй тайм – они только оборонялись. На 71-й высокий Крауч снова выиграл верхний мяч, но удар прошел над левым углом ворот.

На 75-й тринидад-и-тобагцы (наверное, так) провели стремительную контратаку, Эшли Коул встретил нападающего в подкате на линии своей штрафной. Уже через десять секунд тринидадский защитник точно так же встречает Уэйна Руни. Еще через минуту повторилась быстрая контратака Тринидада. Еще через полминуты Руни и Крауч разыгрывают мяч перед штрафной и выводят Лемпарда к вратарю – тот теряет и этот «стопроцентик». Через минуту сам выходит к воротам справа – бьет мимо дальней штанги. Через полминуты Шака Хислоп выбивает мяч из ног Эшли Коула.

Момент за моментом – гола нет.

83-я минута… Есть гол! Питер Крауч в точности повторил свою ситуацию 12-минутной давности, но теперь мяч с высоты его 198 сантиметров попал точно в верхний угол.

И вскоре второй гол. На 90-й минуте Стивен Джерард бьет в «девятку» с линии штрафной.

В первую (из трех) добавленную минуту Тринидад таки забивает гол, но боковой судья фиксирует оффсайд.