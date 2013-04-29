Металлист запустил всеукраинский проект развития детско-юношеского футбола

Проект предполагает создание инфрастуктуры и условий для развития детско-юношеского футбола в разных регионах Украины с дальнейшим отбором и профессиональной подготовкой талантливых молодых футболистов. "Развитие детского спорта в стране – это социальная миссия ВЕТЭК и приоритетное направление ФК "Металлист", сообщает ТСН.

И создание соответствующей инфраструктуры – одно из основных направлений. Мы строим спортивные площадки и футбольные поля в разных городах Украины. Затем будем организовывать и проводить на них любительские футбольные чемпионаты. Совсем скоро такое поле появится в Сумах. А 23 августа - ко Дню города, такой же подарок получит Харьков", - сообщил председатель набсовета ГК "ВЕТЭК" Курченко.

Он также подчеркнул, что такое сотрудничество - это еще и возможность трудоустройства футбольных ветеранов в качестве тренеров. "Для них это хорошее профильное трудоустройство, а ребята получат великолепных опытных наставников", - сказал Курченко. По его словам, в будущем, талантливые молодые спортсмены будут иметь все шансы, чтобы попасть в основу ФК "Металлист", а затем и национальной сборной Украины. Первый такой договор о сотрудничестве в рамках проекта ФК "Металлист" заключил с "Футбольным центром "БАРСА"(Сумы). 29 апреля в презентации совместного проекта в Сумах приняли участие генеральный директор ФК "Металлист" С. Волик, директор Сумского областного футбольного центра "БАРСА" А. Твердоус и губернатор Сумской области Ю. Чмырь.

По словам Ю.Чмыря, такое сотрудничество имеет большие перспективы. "В ближайшее время в Сумской области будет активно развиваться спортивная инфраструктура для молодежи. В дальнейшем, благодаря поддержке ВЕТЭК, уже запланирована и постройка новых детско-юношеских футбольных центров. При этом, именно ФК "Металлист" будет иметь первоочередное право для заключения контрактов с их наиболее талантливыми воспитанниками", - сказал Ю.Чмырь. В ближайших планах клуба также постройка еще одного филиала детской футбольной академии "Металлист" в Харькове, и сооружение нового футбольного поля для тренировок детей на Львовщине в г.Винники (на родине главного тренера команды - М.Маркевича)