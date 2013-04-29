Стадионы Евро-2012 в Польше приносят одни убытки

Ни один из четырех построенных к финалу Чемпионата Европы по футболу 2012 года стадионов в Польше не смог до сих пор заработать на свое содержание, и все приносят городам-организаторам турнира только убытки.

Об этом говорится в статье "Польская стадионная проблема. Мы всегда будем доплачивать за Евро 2012?" в Gazeta Wyborcza.

"Новые стадионы должны были дать польскому футболу новый импульс развития. На трибунах должно было быть много болельщиков, а города и собственники клубов - много зарабатывать не только на футбольных матчах, но и на других коммерческих мероприятиях", - отмечает газета.

Издание пишет, что ни городские, ни нанятые городами коммерческие операторы и футбольные клубы не смогли обеспечить прибыльную работу стадионов в Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани. Большинство мероприятий, организованных на этих футбольных аренах, приносят убытки.

Города разрывают контракты с частными операторами, а футбольный клуб Lech Poznan отказывается платить за использование стадиона ранее согласованную сумму в около 1 млн долларов и даже оплачивать счета за коммунальные услуги.

Газета отмечает, что недавно стало известно о закрытии одного из секторов реконструированного к Евро-2012 стадиона в Познани, где трескаются поддерживающие трибуну конструктивные элементы.

На крупнейшей футбольной арене в Польше - Национальном стадионе в Варшаве - по последним данным, удалось сдать в аренду только 4 из 65 эксклюзивных лож, которые, как планировалось, должны обеспечить львиную долю доходов, позволяющих объекту зарабатывать на свое содержание.

По данным газеты, выручка от аренды этих лож должна была обеспечить более 6 млн долларов в год.

Власти во Вроцлаве в этом году будут вынуждены доплатить на содержание стадиона около 6 млн долларов и надеются, что стадион сам сможет на себя заработать в 2017 году.

Газета пишет, что только властям в Гданьске удалось продать название стадиона компании PGE за около 11 млн долларов на 5 лет, отмечая, что на стадионе не удалось организовать ни одного мероприятия.

Компания, которая некоторое время была оператором стадиона, оставила после себя около 2 млн долларов долгов, которые придется погасить городу.

Как сообщал УНИАН, польское правительство и власти городов-организаторов Евро-2012 потратили на сооружение и реконструкцию 4 стадионов около 1,4 млрд долларов, 650 млн долларов из которых пришлось на Национальный стадион (с учетом ПДВ, которое государство вернуло).

В апреле прошлого года польская DziennikGazetaPrawnа писала, что содержание этих четырех стадионов будет обходится ежегодно в около 18 млн долларов.

Польша и Украина совместно проводили Евро-2012 летом прошлого года.