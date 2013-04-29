Матч Динамо-Днепр стал третьим в Европе по посещаемости на прошлых выходных

Игра 26-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и днепропетровским «Днепром» (2:0) 27 апреля привлекла на трибуны НСК «Олимпийский» 55 тысяч 219 зрителей, что стало третьим показателем среди всех европейских лиг в минувший футбольный уикенд.

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев), самую большую болельщицкую аудиторию в эти выходные собрала мюнхенская «Альянц-Арена», где ровно 71 тысяча болельщиков присутствовала на игре 31-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Фрайбург» (1:0).

Второй показатель по посещаемости также принадлежит Германии, а именно - «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене, где 61 тысяча 673 зрителя стали свидетелями разгрома, учиненного «Шальке-04» гостям из «Гамбурга» (4:1).

Немецкая Бундеслига считается самым престижным и популярным среди болельщиков на данный момент национальным футбольным соревнованием в Европе, опережая, в частности, английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру.