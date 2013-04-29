Украинская гимнастка выиграла три «бронзы» этапа Кубка мира

Как передает корреспондент УНИАН, свои награды украинка выиграла в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом сборная Украины осталась без наград.

Отметим также, что три вида из четырех (кроме обруча) выиграла белорусская спортсменка Мелитина Станюта. А в упражнении с обручем лучшей стала россиянка Дарья Сватковская.

Как сообщал УНИАН, ранее завершился турнир категории В, где «золото» и «серебро» завоевала другая украинка Виктория Мазур.