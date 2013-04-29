Украинская гимнастка выиграла три «бронзы» этапа Кубка мира
07:58, 29 апреля 2013Спорт
1048
В итальянской Пескаре завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, где три бронзовые медали завоевала украинка Анна Ризатдинова.
Анна Ризатдинова / Фото из личной страницы ВКонтакте
Как передает корреспондент УНИАН, свои награды украинка выиграла в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом сборная Украины осталась без наград.
Отметим также, что три вида из четырех (кроме обруча) выиграла белорусская спортсменка Мелитина Станюта. А в упражнении с обручем лучшей стала россиянка Дарья Сватковская.
Как сообщал УНИАН, ранее завершился турнир категории В, где «золото» и «серебро» завоевала другая украинка Виктория Мазур.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter