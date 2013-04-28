Шахтер досрочно стал чемпионом Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в игре в Донецке гораздо больше стояло на кону для харьковского клуба. Горняки имели комфортный 14-очковый перевес над ближайшим оппонентом и для того, чтобы умудриться не выиграть турнир Премьер-лиги в этом году, команде необходимо было проиграть все оставшиеся пять матчей, в то время как «Металлист», все оставшиеся игры выиграть. В то же время у харьковчан идет по-настоящему упорная борьба за итоговое второе место с киевским «Динамо».

Первый тайм матча в Донецке проходил на встречных курсах. Команды попеременно атаковали ворота друг друга. Но, если дончане чувствовали себя на поле относительно вольготно, то «Металлисту», с учетом турнирной ситуации, необходимо было крайне внимательно играть в обороне. Впрочем, цепким и внимательным защитникам гостей без особых проблем удавалось сохранять ворота в неприкосновенности. А вот «Шахтер» однажды допустил оплошность, за что немедленно был наказан. На 39-й минуте Марко Девич принял передачу на ход, вошел в штрафную площадь, обыграл защитника и с острого угла пробил впритирку с ближней штангой ворот донецкой команды – 0:1.

После перерыва команды продолжили играть в обоюдоострый футбол. К чести харьковчан, команда не сконцентрировалась на игре вблизи своей штрафной, продолжая при случае атаковать и имея немало возможностей для того, чтобы увеличить преимущество. Впрочем, забить еще раз гостям не удалось. Но, до поры, до времени им удавалось и не пропустить, что было для «Металлиста» гораздо важнее. Тем не менее, на 84-й минуте бразильская связка хозяев поля дала результат. Фернандиньо верхом забросил мяч в штрафную площадку, где Илсиньо принял мяч и точно пробил в дальний угол ворот – 1:1.

Концовка матча проходила в атаках хозяев поля, полностью контролировавших игру. Но, матч завершился вничью, что стало справедливым исходом игры.

Таким образом «Шахтер» набрал 71 очко, на 15 пунктов опережая «Металлист» и «Динамо», и досрочно гарантировав себе титул чемпиона Украины. А для киевлян и харьковчан во многом определяющей станет очная игра следующего 27-го тура в Харькове.