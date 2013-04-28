Чемпионка мира Пидгрушная: Моя карьера закончится, если закроют базу

Об этом сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

«База в Пидгороднем находится в очень живописном месте. И в течение последних месяцев земля в непосредственной близости от базы начала выделяться под садовые участки, где начали строиться и дачи», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнули в ФБУ, согласно Государственным спортивным нормам Украины в части спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений (ДБН В.2.2-13-2003, утвержденным Приказом Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре №184 от 10 ноября 2003 г.), «Участки открытых тиров для стрельбы из малокалиберных винтовок … следует размещать на расстоянии не менее 2 км от жилых и общественных зданий и мест массового отдыха» (пункт 2.28). И любая узаконенная застройка внутри указанного двухкилометрового радиуса делает невозможным использование биатлонного стрельбища. Более того, подъезд к выделенным участкам частично проходит по лыжероллерной трассе. Тут уместно вспомнить случай с Ириной Варвинец осенью прошлого года - как раз при появлении на трассе постороннего транспорта. Тогда все закончилось переломом ключицы молодой спортсменки и фактически сломанным сезоном, в котором Ира была одной из главных претенденток на медали юниорских чемпионатов мира и Европы.

Ситуацию прокомментировала чемпионка мира по биатлону Елена Пидгрушная: «Честно говоря, я шокирована теми событиями, которые разворачиваются вокруг нашей базы в Пидгороднем. Для меня, да и для многих тернопольских спортсменов, это единственное место, где можно проводить подготовку к сезону и тренироваться зимой», - сказала она. «После завоевания «золота» чемпионата мира я надеялась, что это даст дополнительный толчок к развитию биатлона и в Украине в целом, и в Тернополе в частности. И после мирового первенства нам действительно оказывали внимание и говорили много хороших и правильных слов. Но на деле все получается совсем иначе. Такое впечатление, что медали чемпионата мира оказалось достаточно, а о том, что будет дальше, никто не думает. Если базу закроют, то мне можно будет заканчивать карьеру, поскольку условий для подготовки просто не будет. И не только мне, но и еще десяткам молодых спортсменов, которые только мечтают о том, чтобы в будущем добиваться высоких достижений в спорте», - отметила Е.Пидгрушная.