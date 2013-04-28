Украинская гимнастка завоевала золото и серебро этапа Кубка мира

Как передает корреспондент УНИАН, в упражнении с обручем украинка набрала 17,650 балла, существенно опередив израильтянку Алену Кошевацки и болгарку Невиану Владинову.

В трех остальных видах программы золотые награды завоевала россиянка Яна Кудрявцева. В частности, в упражнении с мячом, она обошла занявшую второе место В. Мазур. В упражнении с лентой украинка заняла пятое место, а в упражнении с булавами – восьмое.

Отметим также, что накануне в многоборье украинка заняла второе место, также уступив россиянке Я.Кудрявцевой.

В групповых соревнованиях сборная Украины заняла третье место, уступив командам Италии и Болгарии.