«Будивельнык» сделал еще один шаг к финалу Суперлиги

В столичном Дворце спорта завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги, в котором киевский «Будивельник» обыграл львовскую «Политехнику-Галичину» (77:67), упрочив свое преимущество в серии – 2:0.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Киеве поначалу проходила с преимуществом гостей, которым, после проигрыша в первом матче, терять было нечего. И первую четверть львовяне выиграли с преимуществом в 10 баллов – 23:13. Впрочем, на большее львовских баскетболистов не хватило. Во второй четверти киевляне не только сравняли счет, но даже вышли вперед с разницей в два балла. А после большого перерыва только укрепили свой перевес.

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал американский легионер Лео Лайонс, набравший 17 баллов.

Как сообщал УНИАН, во второй полуфинальной серии мариупольский «Азовмаш» выигрывает у запорожского «Ферро-ЗНТУ» - 1:0.