Двое украинцев выиграли 4-й киевский марафон

Как сообщает корреспондент УНИАН, представитель МК «Тарас Бульба» А. Наумов пробежал 42 км 195 м за 2 часа 19 мин. 17 сек. Вторым финишировал также украинец Виктор Стародубцев, уступивший победителю более 6 мин. И лишь третьим прибежал лучший из иностранцев – представитель Кении Винсент Кипчирчир.

Всего дистанцию преодолели 407 спортсменов разного класса. Последний из них финишировал через 5 часов и 20 мин. после старта.

Также в рамках соревнований прошел забег на 5 км., который выиграл украинец Александр Борислюк, а дистанцию на 10 км. быстрее всех преодолел Игорь Гелетий.

Отметим, что Киевский международный марафон – ежегодное соревнование, входящее в официальный список мероприятий Международной федерации легкой атлетики.