Блохин - о своем удалении: По крайней мере, матом судье я ничего не говорил

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции на вопрос журналистов об удалении О.Блохин с улыбкой ответил: «Я это не обсуждаю. Удалил - и удалил. Такое бывает, когда хорошая игра на нервах. По крайней мере, матом судье я ничего не говорил».

Относительно хода игры тренер киевлян отметил: «Хорошая игра, команды бились. Думаю, что матч соответствовал своему уровню. В первом тайме мы выглядели предпочтительнее соперника, а после перерыва отдали ему преимущество. Почему так произошло - надо разбираться. Но в целом, считаю, победили заслуженно».

Как сообщал УНИАН, во втором тайме матча «Динамо» - «Днепр» с тренерской скамьи за спор с арбитром был удален О.Блохин.

Выиграв у «Днепра», киевский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя харьковский «Металлист».

Сегодня вечером состоится центральный матч 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором сильнейший на данный момент клуб страны донецкий «Шахтер» примет на своем поле «Металлист».