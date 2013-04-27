Динамовцы доигрывали матч против Днепра без Блохина

На столичном НСК «Олимпийский» завершился центральный матч дня в украинской футбольной Премьер-лиге, в котором «Динамо» обыграло днепропетровский «Днепр» со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче сошлись третья и четвертая команды в таблице УПЛ, ведущие борьбу с харьковским «Металлистом» за второе место и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. И терять очки в этом матче нельзя было ни одному из соперников.

Игра в Киеве показала, что на данный момент «Динамо» на порядок сильнее «Днепра». Киевляне с самого начала матча завладели инициативой. А когда соперник на 9-й минуте получил одну из редких возможностей в атаке и пошел большими силами вперед, динамовцы тут же наказали его за тактическую ошибку. Киевляне убежали в быструю контратаку, где Мигель Велозу классно отдал пас на ход Лукману Аруне, который вышел один на один с Яном Лаштувкой и точно пробил в дальний угол.

После первого гола игра немного успокоилась, но ненадолго. В дальнейшем пошел открытый футбол, где мяч не задерживался в центре поля, а команды по очереди атаковали. Самыми активными у днепропетровцев были Руслан Ротань, Евгений Коноплянка и Сергей Кравченко, но забить гол им в первом тайме так и не удалось. Киевляне же атаковали реже, но как показали последние минуты тайма, гораздо продуктивнее. На 45-й минуте, после длинной передачи от Тайе Тайво мяч догнал Браун Идейе. Любопытно, что Ян Лаштувка в этом эпизоде пассивно наблюдал за спуртом нигерийца. Б. Идейе отпасовал мяч назад, Андрей Ярмоленко продолжил и Лукман Аруна точно пробил в нижний угол, сделав дубль – 2:0.

Во втором тайме пошла жесткая игра, где соперники откровенно не жалели друг друга. Арбитр регулярно доставал из кармана желтые карточки, показав в итоге девять предупреждений, а на 75-й минуте показал и красную. Виталий Мандзюк в подкате грубо сыграл против М. Велозу и получил второе предупреждение. Также с тренерской скамьи за спор с арбитром был удален Олег Блохин. Голов по такой игре ожидать было сложно и болельщики их так и не увидели.

В других матчах дня ужгородская «Говерла» проиграла киевскому «Арсеналу» (1:3), одесский «Черноморец» сыграл вничью с мариупольским «Ильичевцем» (1:1), а луцкая «Волынь» и запорожский «Металлург» голов сегодня не забивали – 0:0.

Таким образом, «Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице, опережая «Металлист» на одно очко и «Днепр» - на семь. И, скорее всего, днепропетровский клуб уже выбыл из борьбы за второе место. У харьковчан же есть одна игра в запасе.

Как сообщал УНИАН, 26-й тур УПЛ завершится в воскресенье, когда и состоится центральный матч тура, в котором лидер отечественного чемпионата донецкий «Шахтер» примет «Металлист».