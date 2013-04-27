Харьковский Локомотив стал 13-кратным чемпионом Украины по волейболу

Как передает корреспондент УНИАН, матч в Харькове стал вторым в финальной серии.

Неделей ранее команды играли в Красноперекопске, где судьба встречи решилась в пятом сете - на тай-брейке. Тогда сильнее оказались харьковчане, выигравшие с общим счетом 3:2.

Сегодня в Харькове преимущество хозяев площадки было подавляющим. Первый сет они выиграли с преимуществом в 4 балла, а затем – 25:21, 25:15 и 25:19.

Лучшим нападающим финальной серии был признан Александр Жуматий («Крымсода»), лучшим блокирующим - Константин Жилинский («Крымсода»), лучшим либеро – Денис Фомин («Локомотив»), лучшим игроком – Владимир Татаринцев («Локомотив»).

Накануне также завершился турнир среди женских команд, где чемпионом Украины стал «Химик» из Южного.