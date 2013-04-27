Украина завоевала медаль на чемпионате Европы по дзюдо

17:48, 27 апреля 2013
Спорт
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Дзюдоистка Киндзерская принесла Украине единственную медаль на ЧЕ в личном первенстве.

Ирина Киндзерская

В Будапеште сегодня завершаются соревнования в личном первенстве в рамках чемпионата Европы по дзюдо, где бронзовую медаль в супертяжелой весовой категории у женщин завоевала украинка Ирина Киндзерская.

Как сообщает официальный сайт соревнований,  в полуфинале украинка проиграла "иппоном" 25-летней француженке Эмили Андеоль на пятой минуте схватки. В итоге – бронзовая медаль. Другие представители Украины в этот день, как и в предыдущие, выше седьмого места не поднимались.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Венгрии завершится завтра командными соревнованиями.

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