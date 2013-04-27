Украина завоевала медаль на чемпионате Европы по дзюдо

В Будапеште сегодня завершаются соревнования в личном первенстве в рамках чемпионата Европы по дзюдо, где бронзовую медаль в супертяжелой весовой категории у женщин завоевала украинка Ирина Киндзерская.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в полуфинале украинка проиграла "иппоном" 25-летней француженке Эмили Андеоль на пятой минуте схватки. В итоге – бронзовая медаль. Другие представители Украины в этот день, как и в предыдущие, выше седьмого места не поднимались.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Венгрии завершится завтра командными соревнованиями.