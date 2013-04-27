Украина завоевала медаль на чемпионате Европы по дзюдо
17:48, 27 апреля 2013Спорт
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Дзюдоистка Киндзерская принесла Украине единственную медаль на ЧЕ в личном первенстве.
Ирина Киндзерская - единственный медалист
В Будапеште сегодня завершаются соревнования в личном первенстве в рамках чемпионата Европы по дзюдо, где бронзовую медаль в супертяжелой весовой категории у женщин завоевала украинка Ирина Киндзерская.
Как сообщает официальный сайт соревнований, в полуфинале украинка проиграла "иппоном" 25-летней француженке Эмили Андеоль на пятой минуте схватки. В итоге – бронзовая медаль. Другие представители Украины в этот день, как и в предыдущие, выше седьмого места не поднимались.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Венгрии завершится завтра командными соревнованиями.
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