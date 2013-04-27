Кличко будет драться с Поветкиным в сентябре

Поединок между суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и регулярным чемпионом мира россиянином Александром Поветкиным пройдет 7 или 14 сентября в Москве предположительно в спорткомплексе ”Олимпийский”.

Как передает ИТАР-ТАСС, такая информация была озвучена в ходе переговоров, прошедших между одним из промоутеров боя, менеджером А.Поветкина Владимиром Хрюновым с менеджером братьев Кличко Берндом Бенте в штаб-квартире ”К2 промоушнз” в немецком Гамбурге.

Первоначально поединок планировался на 31 августа и в качестве места проведения рассматривались три арены - ”Лужники”, ”Олимпийский” и стадион ”Локомотив”.

Компания менеджера российского боксера ”Хрюнов промоушнз” выиграла торги за право организации боя, предложив внушительную сумму - 23 млн 233 тыс. 330 долларов.

Первоначально Б.Бенте не поверил в подлинность гонорара. Однако, как передает специализированный сайт BoxingScene.com, Б.Бенте на встрече с В.Хрюновым заявил, что это ”правильная сумма”, поскольку, по мнению всех заинтересованных сторон, это событие станет самым крупным в супертяжелом весе за многие годы.