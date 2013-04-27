В Киеве будут отмечать 100-летие первой Российской Олимпиады

24-25 мая в столице будут отмечать 100-летие со дня проведения первой Российской Олимпиады и основания Киевского олимпийского комитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, организаторами торжеств выступают НОК и Киевская городская государственная администрация.

В 1913 году в городе состоялась I Российская Олимпиада, для организации которой был создан Киевский олимпийский комитет.

Программой празднований предусмотрено проведение международной конференции «Олимпийский спорт: история и современность», открытие в Мариинском парке Аллеи олимпийской славы, где состоится закладка памятника легендарному гимнасту, 7-кратному олимпийскому чемпиону Борису Шахлину, презентация Олимпийской экспозиции и др.

Также в рамках празднования пройдет «Олимпийский день».

В столицу ожидается приезд высокопоставленных лиц, членов Международного Олимпийского Комитета, президентов НОК разных стран мира.

*** Первая Российская Олимпиада состоялась с 20 по 24 августа 1913 года.

Соревнования проходили по 11 видам спорта: легкая атлетика, гимнастика, фехтование, борьба, тяжелая атлетика, стрельба, плавание, вело- и мотоспорт, лаун-теннис, футбол. 600 участников представляли 21 город России.