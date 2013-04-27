Киевский метрополитен сообщает об изменениях в связи с футбольным матчем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, эти меры связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Днепр» (Днепропетровск).

На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Кроме того, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров с 17.30 на Куреневско-Красноармейской и Сирецко-Печерской линиях и с 20.30 на Святошинско-Броварской линии до окончания движения Киевский метрополитен увеличивает количество поездов.

Если по окончании футбольного матча пассажиропоток будет превышать провозную возможность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Как отмечают в метрополитене, вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания и просят относиться к введенным ограничениям с пониманием.