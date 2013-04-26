В матче Ворскла - Таврия судья поставил два пенальти

В Полтаве завершился стартовый матч 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ), в котором «Ворскла» сыграла вничью с симферопольской «Таврией» - 2:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в матче команд, расположившихся в нижней части турнирной таблицы, победа больше нужна была хозяевам, еще не гарантировавшим себе место в Премьер-лиге на будущий сезон.

Полтавчане активнее начали матч, и первые полчаса игры логично завершились голом «Ворсклы». После того, как мяч попал в руку симферопольцу Олегу Гуменюку, пенальти реализовал Артем Громов – 1:0. Впрочем, уже через четыре минуты в аналогичной ситуации пенальти был назначен в другие ворота, когда рукой сыграл Игорь Пердута. 11-метровый реализовал Сергей Назаренко.

А в начале второго тайма, на 59-й минуте, игрок «Таврии» Максим Фещук после паса Антона Шиндера вывел свою команду вперед – 1:2. В оставшееся время симферопольцы пытались удержать добытое преимущество, но на 86-й минуте Евгений Будник отличным ударом со штрафного сравнял счет – 2:2.

Как сообщал УНИАН, 26-й тур УПЛ продлится до 28 апреля. Центральными матчами тура станут игры «Динамо» - «Днепр» и «Шахтер» - «Металлист».