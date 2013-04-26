Украинские дзюдоисты второй день подряд - без наград чемпионата Европы

Как передает корреспондент УНИАН, в весовой категории до 73 кг. в третьем круге турнира грузин Зебеда Рехвиашвили оказался лучше нашего Владимира Сороки, заработав оценки "юкко" и "иппон".

А Сергею Дреботу дорогу в четвертьфинал по той же схеме преградил бельгиец Дирк ван Тихельт - "юкко", а потом - "иппон".

Кроме того, Виталий Дудчик встречался с греком Алексиосом Нтанацидисом и также проиграл сопернику досрочно.

Напомним, ранее из борьбы выбыли Виталий Попович (81 кг), Светлана Чепурина (63 кг) и Луиза Гайнутдинова (70 кг).

Таким образом, наивысшим достижением украинских дзюдоистов на нынешнем чемпионате Европы остается вчерашнее седьмое место Шушаны Гевондян в весовой категории до 57 кг.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Венгрии продлится до 28 апреля.