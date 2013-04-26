Форвард Днепра считает, что с Динамо будет сложнее играть, чем с горняками

Бразильский форвард днепропетровского клуба «Днепр» Матеус считает, что с "Динамо" будет играть сложнее, чем с "Шахтером".

Такое мнение он выразил накануне матча 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Днепр", сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"Мне кажется, что игра с «Динамо» будет еще сложнее, чем наш последний матч с «Шахтером», - отметил бразилец. - Нас ждет непосредственный конкурент, прямой соперник. Но как для нас это будет решающая игра, оставляющая надежду достать киевлян в турнирной таблице, так и для «Динамо» - с точки зрения увеличения очкового задела по отношению к нам», - отметил он.

По словам форварда "Днепра", «совершенно очевидно, что результаты киевлян после перерыва заметно отличаются от показанных в первой части сезона. И это еще одна причина, по которой каждый участник матча должен воспринимать его как очень сложный и тяжелый".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Днепр" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 27 апреля.