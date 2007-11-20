Владелец ”Спартака” обещает заплатить хорватам за победу над Англией

Владелец московского "Спартака", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун объявил о своей готовности выдать четырем игрокам сборной Хорватии по автомобилю "Мерседес" в случае успешного выступления этой команды в матче отборочного турнира Евро-2008 против сборной Англии.

"В данном случае я выступаю как частное лицо и болельщик сборной России", - объяснил свое решение Федун в интервью РИА Новости.

В компании "Лукойл" подтвердили намерения бизнесмена. "Леонид Арнольдович действительно сделал такое заявление. Но выступил он не от лица компании, а как частное лицо. Это естественное желание российского болельщика помочь нашей сборной пробиться на чемпионат Европы", - подчеркнули в пресс-службе компании в ответ на вопрос издания "Советский спорт".

Напомним, что матч Англия – Хорватия состоится 21 ноября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В случае победы хорватской команды и выигрыша сборной России у Андорры именно подопечные Гууса Хиддинка завоюют путевку на Евро-2008. В нынешнем отборочном цикле Хорватия на своем поле добилась победы над Англией со счетом 2:0, напоминает Лента.ру.