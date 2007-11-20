Сборная Украины стала чемпионом мира по футзалу среди игроков с недостатками слуха, победив в финале команду Таиланда со счетом 2:3.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, на пути к решающему матчу украинская сборная обошлась без потерь в групповом раунде, в четвертьфинале победила хозяев - болгар, а в полуфинале преодолела действующих чемпионов Европы - россиян со счетом 3:1.

Так, в своей группе украинцы не встретили серьезного сопротивления, поочередно разгромив ОАЭ (10:0), Швецию (10:1), Норвегию (6:1) и Кувейт (9:0). В первом матче - против Узбекистана - украинской сборной присудили техническую победу (3:0) за неявку азиатских спортсменов.