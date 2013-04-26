Родители хоккеистов провели акцию в защиту спорткомплекса

Как передает корреспондент УНИАН, родители юных хоккеистов написали открытое письмо премьер-министру Украины Николаю Азарову и министру молодежи и спорта Равилю Сафиуллину с просьбой разобраться в ситуации с бездеятельностью властей в вопросе реконструкции спорткомплекса.

Родители заявили, что, несмотря на выделенные из бюджета 35 млн грн на реконструкцию СК "Авангард", здание комплекса уже три года находится в полуразрушенном состоянии. В результате юные хоккеисты вынуждены тренироваться под открытым небом, не имея летом необходимой ледовой подготовки, а зимой подвергая риску свое здоровье на морозе.

Реконструкция СК "Авангард" началась в 2010 г., когда киевские профсоюзы, на балансе которых находится комплекс, пообещали оперативно провести ремонт. Было даже закуплено необходимое оборудование, но ремонт был приостановлен, и каток до сих пор не функционирует.

"В Украине много говорят о развитии детского спорта. Есть программа "Хоккей Украины", Президент Виктор Янукович неоднократно публично призывал чиновников создавать все условия для юных спортсменов, но почему-то на местах эта инициатива не находит поддержки. Более того, делается все, чтобы дети ушли из спорта на улицу. Мы понимаем, что в стране большие проблемы, связанные с коррупцией, но должно быть хоть что-то святое, дети и спорт - это же будущее страны", - говорится в обращении родителей юных хоккеистов.

Напомним, что ранее СК "Авангард" считался одним из центров украинского хоккея. В 1990-х годах на этой арене домашние матчи чемпионата МХЛ проводил киевский "Сокол" - сильнейшая на тот момент команда страны и единственный участник от Украины в турнире, объединявшем ведущие клубы Восточной Европы.