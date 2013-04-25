Организаторы международной велогонки в Киеве подготовили сюрприз

С 24 по 26 мая в Киеве пройдет международная велогонка Race Horizon Park 2013, входящая в серию Международного союза велосипедистов UCI EuropeTour категории 1.2.

Как передает корреспондент УНИАН, на состоявшейся сегодня презентации соревнований было объявлено о том, что на этот раз пройдут две полноценные однодневные гонки, что позволит спортсменам заработать вдвое больше очков в рейтинг UCI.

«Для того, чтобы спортсмены имели возможность отбираться на чемпионаты и Кубки мира, чемпионаты Европы или Азии, им необходимо зарабатывать очки. Поэтому мы приняли решение проводить не один, а два полноценных заезда, каждый из которых будет оцениваться по регламенту UCI и в плане очков, и в плане денежного вознаграждения. Это бонус и для отечественных велокоманд, ведь, не покидая границ Украины, они могут заработать вдвое больше баллов. И конечно же, наличие формата такого события делает Украину интересным партнером в популяризации велосипедного спорта в мире. В нынешнем году в гонке будут принимать участие многие ведущие европейские и азиатские команды», - заявил организатор Race Horizon Park 2013, вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Так в этом году свое участие уже подтвердили: Christina Watches-Onfone (Дания), Astana Continental Team (Казахстан), Kolss Cycling Team (Украина), Kyiv Region (Украина), ISD Continental Team (Украина), Samara Regional Team (Россия), Team Forman Cinelli (Чехия), Moldavian National Cycling Team (Молдова) и Israel National Team (Израиль). Это лишь те команды, которые уже официально заявились. Список существенно пополнится к началу соревнований.

«Наша команда настроена дебютировать на Race Horizon Park 2013 и быть активной на протяжении гонки: есть финишер хороший и профиль гонки очень нам подходит. Кроме Польши в Восточной Европе не доводилось соревноваться. Очень хотелось бы запомниться здесь», - сказал тренер израильской команды Виктор Китаев.

Также с целью побеждать едут в Украину прошлогодние призеры Race Horizon Park 2012 - команда из Астаны.

«Гонка Race Horizon Park 2012 понравилась и нашим гонщикам, и менеджменту команды. Если организаторы будут работать над ее развитием, привлекать больше компетентных людей, скажем, увеличивать количество интернациональных команд, необходимых для повышения уровня конкуренции и спортивного роста, то гонка может заработать высокий статус. В этом году мы везем больше молодёжи, естественно, сильных ребят, чтобы команда выглядела на должном уровне. Хотим, как минимум, повторить успех прошлого года, когда Никита Умербеков завоевал третье место», - отметил спортивный директор команды Андрей Тетерюк.

Международным комиссаром, представляющим UCI на гонке Race Horizon Park 2013, станет судья из Португалии Изабель Мария Франко Фернандес.

Согласно регламенту UCI, соревнование такого уровня обязаны обслуживать два судьи - международный комиссар UCI и судья, представляющий Украину. Как и в прошлом году, им будет Сергей Батюров.